مصطفى يونس: زيزو ادّعى الإصابة في مباراة القمة بسبب توقيعه للأهلي

أكد مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن اللاعبين في الوقت الحالي لا تنظر إلى شعار النادي إنما تنظر إلى الماديات فقط.



وقال يونس في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كل لاعب في الوقت الحالي ينظر فقط إلى الفلوس ويبحث عن مصلحته وهذا من حقه.

وأضاف يونس: أحمد سيد زيزو أهم وأفضل لاعب في مصر، ومن حق النادي الأهلي أن يتفاوض معه وضمه.

وتابع: ولكن اتربيت واتعلمت أن قوام الفريق الأساسي من أبناء النادي الأهلي، وزيزو ادعى الإصابة أمام الأهلي وسقط من أجل خروجه بسبب توقيعه للأهلي.