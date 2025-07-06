انطلاق تدريبات الإجازة الصيفية مبادرة طوّر وغيّر لطلاب مطروح

أعلن مركز التطوير التكنولوجي، بمطروح بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، أن يعلن عن انطلاق تدريبات الإجازة الصيفية (مبادرة طوّر وغيّر) والذى ياتى تنفيذا لتعليمات نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

وأضاف بيان مركز التطوير التكنولوجي، أن تدريبات الإجازة الصيفية تدريبات مجانية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وشركة Microsoft، ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وأوضح أن الفئة المستهدفة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوي حيث يتم التدريب بقاعات مركز التطوير التكنولوجي، ويحصل الطالب على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم وشركة Microsoft.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية المتاحة ضمن المبادرة مقدمة في الذكاء الاصطناعي (Introduction to AI) العمل الحر (Freelancing) ريادة الأعمال (Entrepreneurship) البرمجة (Programming) المهارات الرقمية (Digital Literacy) المهارات الشخصية (Soft Skills) ويتم التدريب بإشراف السيد عماد الدين – مدير المركز ومحمد حسن عمر – وكيل المركز وهاني حسني – مدرب معتمد بالمبادرة، منسق المبادرة بالمحافظة، ورئيس قسم التدريب بالمركز.

ويتم التدريب من خلال نخبة متميزة من المدربين المعتمدين من الوزارة علما بان التدريب مجاني بالكامل ومتاح فقط لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق أجرى الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، زيارة تفقدية إلى مدينة براني، يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد مستشفى براني المركزي لمتابعة مستوى الأداء والخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة.

كما تفقد نائب المحافظ محطة تحلية مياه براني التي تعمل بطاقة ٤٥٠٠م³ يوميًا، لدعم احتياجات المدينة من مياه الشرب.

كما تفقد أيضًا السوق الحضاري الجديد المنفذ بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، والمقرر نقل السوق العشوائي القائم بالمدينة إليه خلال الأيام القادمة، في إطار خطة تنظيم الأسواق وتحسين البيئة العمرانية والتجارية.

وتضمنت الجولة أيضًا متابعة مشروع إنشاء مدفن صحي للمخلفات البلدية الصلبة جنوب براني على مساحة ١٠ أفدنة، والمُنفذ بتمويل من وزارة التنمية المحلية ضمن مشروع إنشاء البنية التحتية المتكاملة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بهدف خدمة مراكز غرب مطروح (النجيلة – براني – السلوم) وتطوير منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات .

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظة مطروح على متابعة المشروعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.