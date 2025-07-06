رئيس جهاز القرى السياحية يتفقد الأعمال الأخيرة بالمسرح الرومانى

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الجهاز، الأعمال الأخيرة بالمسرح الروماني بمركز مارينا العلمين السياحي، تمهيداً لافتتاحه، وذلك بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، حيث شملت الجولة أعمال التشغيل المبدئي بالمسرح، وتفقد الغرف الفندقية الخاصة بالمسرح والمداخل وساحات الانتظار الخاصة به، والجارى الانتهاء منها.

تأتي الجولة في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان القرى السياحية وروادها.



احتفالات

وأشار رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أنه ابتداء من 11 يوليو الجاري ستقام احتفالات متتالية تتناسب مع حجم وقيمة المسرح الرومانى التاريخية لمركز مارينا العلمين السياحي.



وشدد رئيس الجهاز، على الشركة صاحبة حق الانتفاع بالمسرح الرومانى، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، وتجهيز حفل افتتاح يليق بتاريخ وعراقة المسرح، ويتناسب كذلك مع أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي.



وأضاف أن استكمال الخدمات وتطويرها يأتي للارتقاء بمستوى الطرق والخدمات بمركز مارينا العلمين السياحي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلبية لرغبة ملاك ورواد مارينا في تحسين الخدمات وعودة المسرح الروماني لتقديم خدماته للجمهور، وكذا ضمان حسن استغلال الأصول الأمثل للمنطقة، التى تسهم فى تنمية القطاع السياحي بالمنطقة.



رافق رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية كل من المهندس عمرو محيى، والمهندس مينا رأفت، والمهندس محمد سيد، نواب رئيس الجهاز، والمهندس محمد بدر ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، ومسئولو شركة تشغيل المسرح الرومانى.