قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء المساء مستجاب.. 13 كلمة للرزق الوافر والبركة
قرار عاجل من الفيفا بشأن أسعار تذاكر نصف نهائي مونديال الأندية
مع السلامة يا حبيبتي.. أول تعليق من هبة عبد الغني بعد وفاة والدتها
لماذا نصوم الحادي عشر من المحرم؟ اغتنمه بعد عاشوراء لـ9 فضائل
أبو العلا: تعديلات المهن الطبية خطوة مهمة لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
النيابة تأمر بحبس 3 سائقين نقل تعمدوا تعريض حياة المواطنين للخطر
البورصة المصرية تربح 14.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
إعلام فلسطيني: 57 شهيدا بغارات للاحتلال على مناطق متفرقة في غزة
بيراميدز يرفض التفريط فى مهند لاشين لـ الزمالك.. خاص
نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين
طارق يحيى: فيريرا يشبه جوزيه جوميز.. ومتفائل بشبابه
موعد جنازة وعزاء والدة الفنانة هبة عبد الغني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يتصدر تريند “X” بـ"اشارات" و"حبيبتي ملاك"

عمرو دياب
عمرو دياب
قسم الفن

واصل النجم الكبير عمرو دياب تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى بعد طرح ألبومه الجديد “ابتدينا”، حيث تصدرت أغنية “إشارات” تريند موقع “X” (تويتر سابقًا) واحتلت المركز الأول، بينما جاءت أغنية “حبيبتي ملاك” في المركز الثالث، وسط تفاعل واسع من جمهور الهضبة.

ولم يقتصر النجاح على منصة “X” فقط، بل تصدر عمرو دياب أيضًا تريند “يوتيوب” لليوم الرابع على التوالي بأغنية “خطفوني”، التي قدّمها مع ابنته “جانا”، ضمن الألبوم نفسه، بينما احتلت أغنيتا “مليش بديل” و”متقلقش” المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد أحيا مساء الجمعة الماضي حفلا في الساحل الشمالي ، وشهد الحفل الذي أحياه عمرو دياب في “صول بيتش” لحظة إنسانية مميزة، حين استقبل ابنته جانا على المسرح وقدما معًا أغنية “خطفوني”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما شارك نجله عبدالله أيضًا بأداء أغنية “يلا”، وانضم إليهم الرابر “بدر” لأداء مقطع الراب من “خطفوني”.

وتنوع برنامج الحفل بين أبرز أغنيات الهضبة القديمة والجديدة، من بينها: “يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.

ألبوم “ابتدينا” يُعد أول تعاون بين عمرو دياب وشركة “سوني ميوزك”، ويضم 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي. ومنذ طرحه، حقق الألبوم أصداء واسعة، حيث دخل الهضبة لأول مرة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي وفقًا لتصنيف “ورلد ميوزك أوورد”، والتي أعلنت أيضًا تصدر الألبوم قوائم آيتونز وآبل ميوزك في عدة دول.

كما تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل في جدة يوم ١٠ الشهر الجاري وفور طرح الجهة المنظمة لتداكر الحفل نفذت في ساعات قليلة، كما يحيى الهضبة حفلا كبيرا  في مهرجان العلمين مطلع أغسطس المقبل.

عمرو دياب ابتدينا أغاني عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

تفاصيل تعدى أولياء أمور على مراقبة بإحدى لجان الامتحانات

شحنات وزارة الداخلية

وزارة الداخلية توفد شحنات من الملابس الشرطية إلى جمهورية القمر المتحدة.. صور

جثة - أرشيفية

كانوا بيهزروا.. تفاصيل مقـ.ـتل طالب على يد صديقه خلال مشاجرة بالجيزة

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

بلطجى العشرين

نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد