تنشيط السياحة تشارك بـ معرض قطر الدولي للسياحة والسفر QTM

تشارك هيئة تنشيط السياحة ، فى معرض قطر الدولى للسياحة والسفر QTM ، المزمع إنعقادة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وذلك خلال الفترة من 24-26 نوفمبر 2025.



وأوضحت هيئة تنشيط السياحة ، فى إخطار لها مرسل لـ غرفة المنشآت الفندقية حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن معرض قطر الدولى للسياحة والسفر QTM ،هو المعرض الدولى والمهنى الوحيد فى دولة قطر والذى يضم نخبة من الهيئات السياحية وأكبر المهنيين والمتخصصين فى مجال السياحة الفاخرة.



أفادت هيئة تنشيط السياحة ، أن المعرض يضم المهتمين بـ سياحة رجال الأعمال والسياحة الترفيهية والثقافية والرياضية وممثلي وسائل الإعلام الدولى والعربي ،ويعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء القطرى وهيئة قطر للسياحة.

نوهت هيئة التنشيط ، أن قيم الإشتراك بـ بالجناح المصرى المشارك بالمعرض 2750 يورو ،تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.

