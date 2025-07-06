حماس: الموافقة على مقترح الهدنة وشروط المساعدات وانسحاب الاحتلال

كشف بسام خلف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والهدنة الإنسانية، مشيرا إلى أن هناك بعض التفاصيل التي تتطلب توضيحات.





وأضاف بسام خلف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، ان أهمها ما يخص الانسحاب الاسرائيلي من المناطق قبل وقف اطلاق النار وأيضا إدخال المساعدات والألية التي يتم بها هذا الأمر ودور الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وتابع بسام خلف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن عدد الأسرى من ضمن النقاط التي يتطلب توضيحها، مشيرا إلى أن لا يوجد أي محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية وإنما غير مباشرة.



وفي السياق نفسه أشار بسام خلف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن تمت الموافقة على المقترح وهناك شروط منها إدخال المساعدات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها.