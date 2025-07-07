اختبارات القدرات 2025 | كل ما تحتاج معرفته عن اختبار كليات الفنون التطبيقية

مع اقتراب موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025، أعلن المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات عن إصدار دليل استرشادي شامل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالاختبارات، مثل طبيعة الأسئلة، آلية التقييم، شروط النجاح للحصول على تقييم "لائق"، بالإضافة إلى نماذج تدريبية استرشادية تساعد الطلاب في الاستعداد الجيد.

اختبارات قدرات كليات الفنون التطبيقية 2025

تُعقد اختبارات كليات الفنون التطبيقية سنويًا بهدف قياس مدى استعداد الطالب للدراسة الأكاديمية في المجال الفني والتطبيقي، من خلال تقييم قدراته في الابتكار والتصميم والرسم ثلاثي الأبعاد.

وتركّز هذه الاختبارات على عدة جوانب رئيسية، منها:

القدرة على التخيل الإبداعي وإدراك النسب.

استخدام أدوات الرسم والظل والنور بدقة.

تنظيم الفكر الفني والتعبير عن الأفكار بصريًا.

إظهار التوازن والتوافق اللوني في العمل.

تطبيق قواعد المنظور والتكوين الفني بطريقة صحيحة داخل مساحة العمل.

شكل اختبار القدرات بكلية الفنون التطبيقية:

أولًا: الاختبار المهاري

المدة: 150 دقيقة

البدء: الساعة 10 صباحًا (ولا يُسمح بالدخول بعد هذا التوقيت تحت أي ظرف)

يتكون الامتحان من سؤالين أساسيين:

1. سؤال الرسم (40 درجة):

يركّز هذا الجزء على رسم منظور حر لمشهد من الحياة اليومية باستخدام أقلام الرصاص بدرجات ظل مختلفة.

يتم التقييم بناءً على:

مدى دقة الرسم ثلاثي الأبعاد

استخدام الظل والنور لإبراز التفاصيل

التناسق في النسب والمقاييس

القدرة على التعبير الفني الحر باستخدام أدوات بسيطة مثل المسطرة والمثلث

2. سؤال التصميم الابتكاري (60 درجة):

يهدف إلى اختبار القدرة على تنفيذ تصميم فني مبدع يُظهر التفكير الجمالي والابتكاري لدى الطالب، مع تنظيم العناصر داخل مساحة واضحة.

يمكن أن يتناول موضوعات مثل:

ملصق إعلاني أو إرشادي

كارت تهنئة أو دعوة

تصميم غلاف كتاب أو طابع بريد

عبوة منتج فني

ميدالية أو شعار رمزي

يُنفذ العمل باستخدام خامات مختلفة مثل الألوان الخشبية أو الفلوماستر أو الألوان المائية، مع أهمية اختيار الخط المناسب في حال احتوى التصميم على نص مكتوب.

الأدوات المطلوبة أثناء الاختبار:

على الطالب تجهيز الأدوات التالية قبل الذهاب إلى لجنة الامتحان:

1. أقلام رصاص بدرجات مختلفة (B و HB)

2. ممحاة “أستيكة”

3. مسطرة بطول 50 سم

4. أدوات هندسية (برجل – مثلث – مسطرة)

5. ألوان خشبية – أقلام فلوماستر

6. لوح خشبي أو كرتوني مستوي لوضع ورقة الرسم (اختياري)

معايير النجاح في اختبار القدرات:

أكدت اللجنة العليا لاختبارات القدرات أن النجاح في اختبار كلية الفنون التطبيقية يتطلب الحصول على نسبة لا تقل عن 60% من إجمالي الدرجات (40 للرسم + 60 للتصميم الابتكاري).

ويُعتبر الطالب "لائقًا" إذا تجاوز هذا الحد، ويُسمح له وقتها بالتقدم للالتحاق بالكلية خلال تنسيق الجامعات.