فنربخشة يضم نجم النصر السعودي على سبيل الإعارة

أعلن نادي فنربخشة التركي، عن التعاقد مع الكولومبي جون دوران، لاعب فريق النصر السعودي، على سبيل الإعارة.

وقال نادي فنربخشة عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "توصلنا إلى اتفاق مع نادي النصر، للتعاقد مع دوران، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد".

وأضاف: "نتمنى للاعبنا موسمًا حافلًا بالنجاحات مع الفريق".

و انضم جون دوران إلى نادي النصر في يناير الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 77 مليون دولار.

وشارك جون دوران في 18 مباراة مع النصر في جميع المسابقات، حيث أحرز 12 هدفًا، دون أن يصنع أي هدف.