بعد تجديد عقد رونالدو.. النصر السعودي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أكد تقرير صحفي، أن نادي النصر السعوي حصل توقيع نادر الشراري مدافع الشباب، في صفقة مجانية.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نادر الشراري وقع عقدًا مع النصر لمدة 3 مواسم، بعد نهاية رحلته مع الشباب.

وأضافت أن التوقيع مع الشراري بعد توصيه من اللجنة الفنية الرباعية، وتفضيلهم الشراري على محمد فتيل، مدفع الفريق الأصفر الحالي.

النصر يجدد عقد رونالدو

وكان نادي النصر السعودي، أعلن الخميس الماضي، تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2027.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، حيث نُشر مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو على أحد الشواطئ السعودية، مرفقًا برسالة واضحة: "النصر إلى الأبد"، بينما حمل الفيديو عنوانًا لافتًا: "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي".