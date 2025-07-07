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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإطلاق النار على خفيرين بحلوان

حبس
حبس
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص لتعديهم على شخصين باستخدام أسلحة نارية بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لتعديهم على شخصين بإستخدام أسلحة نارية بالقاهرة .

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بوصول شخصين مصابين برش خرطوش بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنهما خفيران بإحدى شركات الإنشاءات مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وأقرا بتعرضهما لاعتداء من بعض الأشخاص حال عملهما بموقع تحت الإنشاء بدائرة القسم حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما محدثين إصابتهما وذلك لخلافات بينهم حول أعمال الخفرة بالمنطقة محل الواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، 3 خفراء "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "3 فرد خرطوش"). وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

قاضي المعارضات أسلحة نارية التحقيقات

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