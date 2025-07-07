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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح : الصحافة المدرسية تحقق المركز الثالث والخامس جمهورياً

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح
ايمن محمود

تقدمت  نادية فتحي وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بالتهاني  للشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية بعد أن أعلنت الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة نتيجة المسابقات الصحفية علي مستوي الجمهورية. حيث حصل تعليم مطروح ممثلا في مدرسة مطروح الفنية بنات على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة التقرير الصحفي مرحلة ثانوية ( تعليم فنى) والمركز الخامس جمهورياً فى مسابقة معرض الصحف العام.
    
وقدمت مديرة تعليم مطروح الشكر والتقدير لمحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية مثمنة مجهودات المشرفين والاخصائيين والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري صحفيا متمنية مزيداً من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية علي مدار العام الدراسي .

من ناحية. اخرى وفى وقت سابق و تنفيذا لتعليمات  نادية فتحي عباس
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

اعلن مركز التطوير التكنولوجي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم عن انطلاق تدريبات الإجازة الصيفية (مبادرة طوّر وغيّر)
وهي تدريبات مجانية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وشركة Microsoft، ومؤسسة كير مصر للتنمية. الفئة المستهدفة:
طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية مكان التدريب:
قاعات مركز التطوير التكنولوجي

حيث يحصل الطالب على شهادة معتمدة من:
وزارة التربية والتعليم
وشركة Microsoft والبرامج التدريبية المتاحة ضمن المبادرة: مقدمة في الذكاء الاصطناعي (Introduction to AI)
 العمل الحر (Freelancing)
ريادة الأعمال (Entrepreneurship)
البرمجة (Programming)
 المهارات الرقمية (Digital Literacy)
المهارات الشخصية (Soft Skills)

 ويتم التدريب من خلال نخبة متميزة من المدربين المعتمدين من الوزارة
والتدريب مجاني بالكامل ومتاح فقط لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية

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