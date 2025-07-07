صديق ميسي على رادار إنتر ميامي الأمريكي

أكد تقرير صحفي، دخول رودريجو دي بول، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، قائمة اهتمامات إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد معه.

وبحسب صحيفه “أوليه” الأرجنتينية، فإت إنتر ميامي سيحاول تقديم عرض لرودريجو دي بول.

ويعد رودريجو دي بول أحد الأصدقاء المقربين لقائد إنتر ميامي ليونيل ميسي، في صفوف منتخب الأرجنتيني.

يذكر أن إنتر ميامي ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية من الدور ثمن النهائية، بعد هزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان 4-0.

تعليق ميسي

وكتب ميسي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتهى مشوارنا في كأس العالم للأندية بهزيمة أمام بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، وهو فريقٌ أُقدّره، وقد أسعدني رؤيته مجددًا".

وأضاف: "نغادر بفخرٍ بعد تحقيق هدفنا بالتواجد ضمن أفضل 16 فريقًا في البطولة، الآن، حان وقت التركيز على الدوري الأمريكي لكرة القدم وكل ما هو قادم".