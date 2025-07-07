شاهد.. عميد كلية الهندسة يتفقد مشروعات تخرج طلاب برنامج هندسة الميكاترونكس.. صور

تفقد الأستاذ الدكتور أحمد محمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا يرافقه الأستاذ الدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد خيره منسق برنامج هندسة الميكاترونيكس بالكلية مشروعات تخرج طلاب برنامج هندسة "الميكاترونكس".

جهود طلاب كلية الهندسة

وجاء ذلك في إطار متابعة عميد الكلية ط لسير العملية التعليمية والامتحانات بالكلية.

وخلال الجولة استمع عميد كلية الهندسة الي شرح واف بتفاصيل المشروعات المبتكرة المقدمة من الطلاب، وذلك من حيث أهدافها التقنية وآليات عملها والتحديات التي واجهتهم خلال مرحلة التنفيذ.

دعم الطلاب والطالبات المبتكرين

وأشاد عميد الكلية بالمستوى المتميز للإبداعات الطلابية، وروح الابتكار العالية لدى طلاب كلية الهندسة.