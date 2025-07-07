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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين التمريض والباقيات الصالحات لدعم رعاية المسنين ومرضى الزهايمر

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
الديب أبوعلي

وقّعت النقابة العامة للتمريض ممثلة في الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بروتوكول تعاون مع جمعية الباقيات الصالحات - العضو البارز في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - وذلك بهدف تطوير وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والتمريضية المقدمة لكبار السن ومرضى الزهايمر، مع التركيز على الارتقاء بالصحة الوقائية وتحسين جودة الخدمات التمريضية المقدمة لتلك الفئات الهامة في المجتمع.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود، بحسب بيان صادر نقابة التمريض اليوم، عن تقديرها العميق لجمعية الباقيات الصالحات ودورها الرائد في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتوعوية والرعائية لكبار السن ومرضى الزهايمر.

وأشارت إلى أن النقابة بحكم دورها المجتمعي المؤثر، تولي أهمية قصوى لدعم صحة كبار السن باعتبارهم شريحة تستحق رعاية خاصة، مؤكدة أن التمريض المصري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق مفهوم الشيخوخة الصحية من خلال تقديم خدمات وقائية، ومراقبة الأعراض، ودعم المرضى وأسرهم، فضلًا عن مساعدتهم على إدارة الأمراض المزمنة وتعزيز قدرتهم على الرعاية الذاتية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن الأنشطة المنبثقة عن هذا البروتوكول سيتم تنفيذها وفقًا لمعايير علمية ومهنية صارمة وبجودة عالية، مشيرة إلى أن التعاون سيمتد أيضًا ليشمل دعم النشر العلمي باللغة الإنجليزية في المجلات المحكمة محليًا، بالإضافة إلى التخطيط لإطلاق مشروع مستقبلي مشترك يهدف إلى إصدار مجلة علمية متخصصة باللغة الإنجليزية في مجال تمريض ورعاية كبار السن ومرضى الزهايمر.

وجرى توقيع البروتوكول من جانب جمعية “الباقيات الصالحات” الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي للجمعية، والذى أكد خلال كلمته على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع النقابة العامة للتمريض ضمن إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى توسيع التعاون مع مختلف الكيانات الصحية والطبية بمصر، من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية والرعائية على امتداد الجمهورية، خاصة ما يتعلق بكبار السن ومرضى الزهايمر، بما لهم من احتياجات إنسانية وصحية متخصصة.

وأكد الفقي ، أن جمعية الباقيات الصالحات تؤمن بأهمية إعداد كوادر تمريضية عالية الكفاءة لمواكبة التوسع في خدمات رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر، موضحًا أن الجمعية أنشأت مدرسة تمريض بنظام الخمس سنوات تحت إشراف إدارة التعليم الفني بوزارة الصحة، وذلك للمساهمة في سد الفجوة الكبيرة في احتياجات الكوادر التمريضية المؤهلة، وتقديم خدمات تعليمية ومجتمعية متميزة في هذا المجال الحيوي ذي الطابع الإنساني البالغ الأهمية.

وأضاف أن بروتوكول التعاون مع النقابة العامة للتمريض سيسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل، وفعاليات علمية وتوعوية متعددة، تستهدف رفع كفاءة هيئة التمريض المصرية وخاصة في تخصصات تمريض كبار السن ورعاية مرضى الزهايمر، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات وتحقيق أعلى معدلات الجودة والفاعلية في الأداء التمريضي.

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