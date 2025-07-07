"ليتورجيا Life".. لقاء عام لخدام إيبارشية دير المحرق | صور

نظمت إيبارشية دير المحرق لقاءً للخدام والخادمات، وذلك في كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول، برزقة الدير، تحت عنوان "ليتورجيا Life".

العيش الليتورجي

بدأ اللقاء بالقداس إلالهي والذي تولى خدمته نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، وإيبارشية الدير، أعقبته محاضرة ألقاها الراهب رافائيل المحرقي.

واختُتم اليوم بورش عمل تفاعلية أعدها وقدمها الخدام، دارت حول الليتورجيا في سفر أعمال الرسل، بهدف التعمق في فهم العبادة والعيش الليتورجي في حياة الكنيسة اليومية.

جاء اللقاء في مجمله ممتلئًا بالتعليم والشركة الحية، بغية تجديد دعوة الخادم أن يعيش الليتورجيا كحياة!.