سلوى محمد علي: عبلة في "فات الميعاد" تعبر عن النساء بالمجتمع.. خاص

كشفت الفنانة سلوى محمد على عن بعض تفاصيل دورها فى مسلسل “فات الميعاد” الذى يعرض حاليا وتقدم من خلاله شخصية أم مسعد “عبلة”.

وقالت سلوى محمد على فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "شخصية عبلة حقيقية وتعبر عن نماذج كثيرة من النساء فى المجتمع المصري، وعندما عرضت على الشخصية اعجبتنى للغاية وسعدت بها خاصة أنها مليئة بالتفاصيل الأحداث الشيقة.

وأضافت سلوى محمد على : بالتأكيد الشخصية بعيدة تماما عن شخصيتى ولكنها مثل أى أم ترغب فى تحقيق السعادة لأبنائها وتقف بجوارهم وتدافع عنهم فى أى موقف.

أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 18

من ناحية أخرى طرحت منصة watch it، الحلقة 18 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وحملت الحلقة 18 من مسلسل فات الميعاد، عدد من الأحداث، كان أبرزها، استمرار حبس مسعد "أحمد مجدي" 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، فيما طلب من والدته ان تحضر ابنته لتزوره، وقد عرضت بسمة" أسماء أبو اليزيد" علي زوجها معتصم أن تذهب مع ابنتها لتزور والدها، إلا أنه دخل في خلاف معها بسبب هذا الامر.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.

تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.