مجلس قراءة "صحيح البخاري" يستحضر مناقب الحسن والحسين من رحاب مسجد الحسين

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، انعقاد المجلس الثالث والستين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالسند المتصل، في أجواء إيمانية مميزة، وبمشاركة كوكبة من علماء الحديث الشريف. ويأتي هذا المجلس برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

تميز المجلس بتوافق قراءته المقررة مع ذكرى عاشوراء، حيث شملت تلاوة أبواب من "صحيح البخاري" باب مناقب الإمامين الحسن والحسين رضي الله عنهما، في تزامن روحاني سلط الضوء على مآثر آل البيت الكرام، ومواقفهم العظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو ما أضفى على المجلس بعدًا وجدانيًا ومعنويًا عميقًا.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هذه المجالس تعكس التوجه الأصيل للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في ترسيخ الفهم الصحيح للسنة النبوية، وتعزيز ثقافة التلقي عن العلماء الثقات، بما يسهم في بناء وعي ديني معتدل، ويرسخ لثقافة علمية قائمة على السند والعقل والرحمة.

وشارك في المجلس نخبة من علماء الحديث الشريف من جامعة الأزهر، من بينهم الدكتور عبد الرحمن رمضان، والدكتور أحمد رزق درويش، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، حيث قدموا إضاءات علمية على ما تم تلاوته من صحيح البخاري، وربطوا بين النصوص النبوية ومقاصدها التربوية والمعرفية.

ويأتي تنظيم هذه المجالس في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لنشر علوم الحديث الشريف وتيسيرها لطلبة العلم والباحثين، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية وتعزيز مكانة السنة النبوية في حياة المسلمين.