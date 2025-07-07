مفاوضات مبدئية وصفقة هجومية محتملة.. لاعب أنجولي على رادار الزمالك

كثف نادي الزمالك تحركاته في سوق الانتقالات استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وبدأ في جس نبض عدد من الأسماء الهجومية لتعزيز خطوطه الأمامية، حيث دخل اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، جناح نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ضمن قائمة الأهداف المحتملة لتدعيم الفريق.

الزمالك يتابع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا

ووفقًا لما نشرته صحيفة ريكورد البرتغالية، فقد أجرت إدارة الزمالك اتصالات أولية مع وكيل اللاعب، في خطوة أولى نحو التفاوض الرسمي، مع وجود تقارير فنية تابعت بانزا مؤخرًا، وأبدت إعجابها بقدراته الفنية وسرعته في التحول الهجومي.

بانزا.. جناح دولي بعقد طويل في البرتغال

اللاعب الأنجولي البالغ من العمر 26 عامًا يُعد عنصرًا أساسيًا في صفوف منتخب بلاده، وشارك مؤخرًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال التوقف الدولي في مارس الماضي.

بانزا انضم إلى فريقه الحالي في يناير المنصرم، قادمًا من بورتومينينسي البرتغالي، ويمتد عقده حتى صيف 2028، ما قد يصعّب من مفاوضات الزمالك للحصول على خدماته إلا في حال موافقة إدارة إستريلا على بيعه.

أرقام بانزا مع إستريلا

منذ انتقاله إلى إستريلا دا أمادورا، شارك بانزا في 13 مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا، لكنه يُعد من اللاعبين ذوي النزعة الهجومية المميزة، خاصة في مركز الجناح الأيسر، حيث يتمتع بسرعة انطلاقاته وقدرته على المراوغة والانفجار الهجومي.

ويمتلك بانزا أيضًا خبرة جيدة في الملاعب الأوروبية، بعد أن خاض تجربة سابقة في الدوري القبرصي، وانتقل منها إلى البرتغال، حيث لعب بدايةً في دوري الدرجة الثانية قبل أن يساهم في صعود فريقه الحالي إلى دوري الأضواء.

بانزا يخطف الأنظار في البرتغال

رغم أن فريق إستريلا أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر من جدول الدوري البرتغالي، إلا أنه نجح في تفادي الهبوط بعد صراع طويل، وبرز بانزا كأحد اللاعبين الذين أثبتوا حضورًا جيدًا في هذه المرحلة.