غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: لا شكاوى من البلاغة

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحان مادة البلاغة للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الهدوء والانضباط في مختلف لجان الجمهورية، وذلك تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، تفقد رئيس القطاع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني لجنة معهد العباسية بالقاهرة، للوقوف على انتظام اللجان والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وخلال جولته، صرح الشيخ أيمن عبدالغني بأن قطاع المعاهد الأزهرية يولي أهمية قصوى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها العدل والانضباط، مشددًا على ضرورة تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات.

وأكد أن ما تحقق من هدوء وانضباط حتى الآن يعكس وعي الطلاب والتفاني الكبير من القائمين على اللجان في أداء مهامهم.

كما تابع فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، سير الامتحانات من غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، مشيدا بالتزام جميع اللجان بالتعليمات وتوفير البيئة المناسبة للطلاب.

في السياق ذاته، تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، لجنتي بنين وفتيات 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيدًا بانضباط اللجان، وحُسن تنظيم العمل داخلها.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان البلاغة مرَّ دون تسجيل أي شكاوى من جانب الطلاب، مشيرة إلى توافر الهدوء والالتزام في جميع مقار اللجان على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.