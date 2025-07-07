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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة: نسعى لتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والبحثية والطبية

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق
رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق
أ ش أ

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أهمية دفع وتيرة العمل داخل المشروعات الحيوية بالجامعة التي تمثل نقلة نوعية في المسيرة العريقة للجامعة، لافتا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لتطوير بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها التعليمية والبحثية والطبية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030.


وشدد الدكتور عبد الصادق - خلال رئاسته اجتماع لجنة المنشآت الجامعية - على ضرورة المتابعة الدورية وعن كثب لكافة خطوات التنفيذ لضمان الانتهاء من تلك المشروعات في التوقيتات المحددة ووفق معايير الجودة، موجها الاستشاريين بإعداد خطة تفصيلية توضح ما تبقى من الأعمال والفترات الزمنية اللازمة للانتهاء منها لضمان دخول المشروعات حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتقديم توصيات واضحة بشأن المتابعة المستمرة لسير العمل، ورفع تقارير دورية إلى رئاسة الجامعة ولجنة المنشآت الجامعية لضمان تنفيذ المشروعات وفق المخطط الزمني المعتمد.


وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها للجامعة، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من تلك المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها، وفي إطار الحرص على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات، والعمل على تسريع وتيرة العمل بها، وفق أعلى المواصفات.


وتناول الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة، وعرض التقارير التفصيلية الخاصة بها من جانب الاستشارين وذلك لمشروعات الجامعة الأهلية والفرع الدولي والمجمع الطبي بمدينة 6 أكتوبر، ومسرح جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية، وصيانة وترميم المكتبة التراثية بالحرم الجامعي، ومشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية بالجامعة.


حضر الاجتماع، الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد حسين رفعت عميد كلية التخطيط العمراني والإقليمي، والدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، وهاني رضوان أمين عام الجامعة، وأساتذة من كلية الهندسة أعضاء اللجنة، إلى جانب الاستشاريين القائمين بالإشراف على تلك المشروعات.
 

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق المشروعات الحيوية بالجامعة توسيع نطاق خدماتها التعليمية والبحثية والطبية خطة التنمية المستدامة 2030

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