جزء من أغنية عبدالحليم .. سولاف فواخرجي تحتفل بتخرج ابنها

شاركت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، صورا مع عائلتها، في حفل تخرج ابنها ، معبرة عن سعادتها وفخرها بهذا الحدث.

ونشرت سولاف صور حفل التخرج عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “ما لاقيش فرحان في الدنيا … زي الفرحان بنجاحه”.

رفع العقوبات المفروضة على سوريا

كانت قد عبرت سولاف فواخرجي، مؤخرا عن سعادتها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

ونشرت فواخرجي تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) قالت فيها: "مبارك لبلدي سوريا الحبيبة رفع العقوبات عنها، ‏بعد معاناة انسانية مريرة عشناها وعاشها شعبنا العظيم، ‏كل الخير والإزدهار لبلادي عزيزة موحدة آمنة حرة".

كما خصت الفنانة السورية بالشكر المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى جميع الدول التي ساهمت في هذا المسعى الذي وصفته بـ "الطيب".

ويعكس منشور سولاف فواخرجي تطلعات الكثير من السوريين نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، معبرة عن أملها في مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.