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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

230 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالإسماعيلية

خلال الاعتماد
خلال الاعتماد
الإسماعيلية انجي هيبة

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦.

وقال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأنه تم تحديد مجموع ٢٣٠ درجة للقبول بالصف الأول الثانوي العام، و٢٠٠ درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

وأضاف أن درجات تنسيق الثانوي العام، تم تحديدها، وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث تم قبول ٥٠٪ من الناجحين والبالغ عددهم ١٢٦٠٠ طالبًا من إجمالي ٢٥٢١١ ناجحًا في امتحانات الدور الأول.

وعلى جانب أخر، تم تحديد مجموع ٢٣٠ للمدرسة الفنية العسكرية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، علي أن يخضع الطلاب للمقابلة الشخصية، ٢٣٠ درجة للمعدات الثقيلة، وقسم لوجستيات ٢٣٥ على أن يخضع الطلاب للمقابلة الشخصية، و٢١٥ الأقسام الميكانيكية.

كما حددت درجة ٢١٥ لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين ، ٢١٥ لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ما عدا التجميل ٢٠٥ درجة، ولفصول الخدمات بها ٢٠٠ درجة، والزخرفية الصناعية بنات ١٩٥ درجة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أنه  سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته، ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، ما عدا بالمدارس التالية، ومنها المدارس الغير ممثلة في الإدارات مثل  (تكنولوجيا المعلومات – الإسماعيلية المعمارية الصناعية – الفندقية التجارية-المعدات الثقيلة- الفنية التجارية) يمكن للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية التقدم لها من أي إدارة تعليمية.

وأكد أن من يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكن التقديم خلال المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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