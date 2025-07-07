رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثاني لكلية الطب البيطري

افتتح الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني لكلية الطب البيطري، بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

كما حضر الافتتاح الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، اللواء إسلام عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، نواب رئيس الجامعة، الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري، والسادة عمداء ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة بالملتقى.

استهل "رئيس جامعة دمنهور" كلمته بالترحيب بالضيوف الكرام، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تشجيع مبادرات التوظيف والتدريب، وربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل، انطلاقا من اهتمام الدولة بقطاع الخريجين، وفتح آفاق جديدة للشباب، وتقديم التسهيلات اللازمة لتدريبهم؛ ليكونوا مؤهلين فعليا لسوق العمل إقليميا و دوليا، باعتبارهم وقود التنمية والحضارة لأي دولة، والشريك الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وأكد "ترابيس" على الدور الحيوي المهم لملتقيات التوظيف، كونها جسرا حيويا يربط بين الطلاب وشباب الخريجين الطموحين وسوق العمل الحقيقي، حيث تعتبر تلك الملتقيات بمثابة خطوة استباقية نحو تمكين الشباب وخفض معدلات البطالة، كما تعد تربة خصبة لتطوير المهارات الشخصية للشباب، وتأهيله للاستعداد لمستقبل مهني واعد، واستكشاف مسارات وظيفية متنوعة، واكتساب رؤى حول متطلبات سوق العمل.

وأشار "ترابيس" إلى أنّ الجامعة ليست مجرد ملتقى للعلم والتعلم فقط، وإنما بيئة جامعية خصبة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ومعطيات العصر ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع، وبناء شراكات متعددة مع المؤسسات والمراكز والهيئات المختلفة.

وأشاد بالتعاون المثمر والمتميز مع محافظة البحيرة، والشركات والمؤسسات المشاركة بالملتقى، موجهاً الشكر والتقدير للشركات الداعمة لفعاليات الملتقى، وكل من ساهم في تنظيم الملتقى وخروجه بالشكل المشرف بإسم الجامعة.

ونصح أبنائه الطلاب أن يغتنموا الفرصة للتعلم والتواصل وتخيل مستقبلهم في عالم الطب البيطري الزاخر بالإمكانيات، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه المنشودة.

من جانبها أعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى، نظرا لأهميته للخريجين من خلال توفير فرص تدريبية للشباب بمختلف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطب البيطري، وما يقدمه من خدمات و تيسيرات لشباب الخريجين تساعدهم على فهم احتياجات سوق العمل، و تؤهلهم لمواجهة تحديات الحياة العملية.

واشارت إلى أن الملتقى يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متمنية أن يساهم الملتقى في حصول أكبر عدد من الخريجين على فرص عمل واعدة مناسبة لمهاراتهم وتخصصاتهم الأكاديمية.

وأعرب الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، عن بالغ سعادته بتواجده وسط نخبة من أساتذة جامعة دمنهور وطلابها المتميزين، للمشاركة في الملتقى، مشيدا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وثمن التعاون المثمر مع جامعة دمنهور لدعم شباب الأطباء البيطريين في إيجاد فرص عمل مناسبة، مشيراً إلى الدور الحيوي الهام للأطباء البيطريين في حماية الصحة العامة وصحة الحيوان، والمساهمة في الأمن الغذائي، ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

ولفت إلى الدور الهام لملتقيات التوظيف في دعم ورعاية شباب الخريجين، وتعزيز دورهم فى ريادة الأعمال، من خلال الوقوف بجانبهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتشجيعهم على الدخول إلى سوق العمل بقوة واحترافية.

وأعرب اللواء إسلام عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، عن سعادته بالمشاركة في الملتقى كونه يهدف إلى خلق منصة تفاعلية تُمكِّن الطلاب والخريجين من عرض أفكارهم ورؤاهم، والتعرف عن قرب على متطلبات سوق العمل، والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن تعزيز الروابط بين الشركات والطلاب والخريجين، وعقد ورش عمل تخدم احتياجات سوق العمل وتسهم في تحسين مسارات وقدرات الطلاب، والعمل على دعم المشروعات القومية بكل ربوع الجمهورية.

وفي كلمته؛ أكد الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، حرص كلية الطب البيطري على إقامة الملتقى التوظيفي، لأهميته في تبادل الخبرات بين الشباب ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والخبراء في مختلف مجالات الطب البيطري، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية و إكسابهم مهارات عملية تعزز قدراتهم و إمكانياتهم، وتفتح أمامهم الطرق لإيجاد وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

وقدم الشكر والتقدير للدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، على دعمه الدائم والمستمر ورعايته لكافة الفعاليات العلمية والاجتماعية التي تنظمها الكلية ومختلف كليات الجامعة، وتلبيته كافة متطلبات العملية التعليمية، حرصاً على تقديم خدمة تعليمية متميزة وتخريج جيل جديد من الشباب المتميز والمؤهل للمنافسة في سوق العمل.

شهد الملتقى محاضرات وورش عمل عن دور الطب البيطرى في المجتمع و دوره في الإقتصاد، ومجالات سوق العمل البيطري، وكيفية تنمية مهارات الخريجين لمواكبة التطور السريع في مجال الطب البيطري، فضلا عن تقديم الاستشارات المهنية وأنشطة المحاكاة المهنية.

كما قامت الشركات المشاركة بعرض بعض منتجاتها حتى يتسنى للخريجين معرفة الأنواع المختلفة للأدوية، وإضافات الأعلاف واللقاحات التي سوف يحتاج الخريج إلى معرفتها في العمل بالعيادات البيطرية أو الوحدات أو المستشفيات والصيدليات البيطرية وكذلك المزارع، بهدف تأهيل حديثي التخرج لسوق العمل والربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.