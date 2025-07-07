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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سبل تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال تفقده المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة، لمتابعة سير العمل والوقوف على آليات استقبال المواطنين، خاصة المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، فضلًا عن الخدمات الأخرى مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمات التوثيق.

أشاد المحافظ بالإجراءات المُتبعة بمكتب الاستقبال في المركز التكنولوجي، حيث يتم استقبال المواطنين بطريقة مُبسطة من خلال موظف الاستقبال، الذي يقوم بمسح "الباركود" عبر الهاتف المحمول، ليُوجه المواطن إلى تطبيق يوضح جميع الخدمات المقدمة والمستندات المطلوبة والخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد.

كما اطّلع المحافظ على عدد المعاملات اليومية والخدمات المقدمة، والتي شملت التقديم على تراخيص البناء والمحال، والتصالح على مخالفات البناء، وغيرها من المعاملات المرتبطة بالمواطنين.

وخلال جولته، التقى المحافظ عددًا من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمة، ووجّه المسؤولين بسرعة حل أية مشكلات أو معوقات، مع ضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة.

وناقش المحافظ مع العاملين بالمركز سبل تطوير منظومة العمل وآليات تحسين الأداء، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة لاستقبال ملفات التصالح خلال المدة القانونية المُقررة من الدولة، مع ضرورة إجراء مراجعات دورية لأداء الموظفين وتحديث أنظمة التشغيل وفقًا لأحدث المعايير.

وأكد المحافظ حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، مشددًا على أن المراكز التكنولوجية تُعد الواجهة الرئيسية التي تعكس مستوى التطوير الإداري الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ، يرافقه رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة المُقرر افتتاحه خلال الأيام القادمة بحضور السيد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وذلك بعد نقله من مقره القديم بشارع مراد.

حيث يشمل المكتب الجديد ٨ شبابيك لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، ويعمل بنظام الإجراءات المميكنة من خلال شبكة داخلية موحدة، تربط كافة الأجهزة ببعضها البعض، بهدف تسهيل الحصول على الخدمة من خلال شباك واحد.

رافق المحافظ خلال جولته: ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، واللواء محمد الضُبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل،

محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة مخالفات البناء

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