لجنة أثرية هندسية تتوجه لـ معاينة موقع إنهيار مآذنة مسجد سيدي سلامة

توجه الدكتور محمد طمان رئيس الإدارة المركزية لأثار الوجه البحري علي رأس لجنة أثرية هندسية إلى مدينة سمنود بمحافظة كفر الشيخ وذلك عقب انهيار مآذنة مسجد سيدي سلامة.

مآذنة مسجد سيدي سلامة

وأوضح الدكتور محمد طمان أن اللجنة ستقوم بالمعاينة الشاملة لموقع انهيار مآذنة مسجد سيدي سلامة والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ علي الأبنية الأثرية بالمنطقة المحيطة.

وأشار طمان إلى إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية في اجتماعها القادم لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.

كما أحالت وزارة السياحة والآثار الواقعة للتحقيق بالنيابة العامة.

انهيار مآذنة مسجد سيدي سلامة

انهيار مآذنة مسجد سيدي سلامة