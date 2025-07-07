نشأت الديهي يطلق "امسك مخالف" لرصد السلوكيات المرورية السلبية

أطلق الإعلامي نشأت الديهي، مبادرة جديدة بعنوان "امسك مخالف"، تهدف إلى رصد وتوثيق المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض السائقين على الطرق المصرية، بمشاركة المواطنين.

وعرض " الإعلامي نشأت الديهي" ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، مجموعة من الفيديوهات المصوّرة التي أرسلها مواطنون، تُظهر عددًا من السلوكيات المرورية الخطيرة والمخالفة، مؤكداً أنها تعكس نقصًا في الوعي المروري لدى بعض السائقين.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إنه "لا أستحي من عرض هذه المشاهد، لأنها تُظهر بوضوح أن المشكلة لا تكمن في وزارة النقل أو في كفاءة الطرق، بل في سلوكيات بعض الأفراد التي تحتاج إلى تعديل جذري."

وأشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتوجّه وزارة الداخلية في نشر بيانات دورية عن المخالفات المرورية، معتبرًا هذه البيانات كاشفة ومفيدة للمجتمع، كونها تعكس الخلل الحقيقي الذي يجب العمل على إصلاحه عبر الوعي والمحاسبة.

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مبادرة "امسك مخالف" تأتي ضمن دور الإعلام في دعم جهود الدولة وتحقيق الانضباط على الطرق، داعيًا المواطنين إلى مواصلة التفاعل وتوثيق أي مخالفات تساعد في تحسين السلوك المروري العام.

