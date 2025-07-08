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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش الأوكراني: نُعزز مواقعنا ونسيطر على أجزاء من كورسك وبيلجورود

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن الجيش الأوكراني أعلن عن تنفيذ عمليات تعزيز مواقعه العسكرية، بالإضافة إلى السيطرة على أجزاء من منطقتي كورسك وبيلجورود داخل الأراضي الروسية.

 كورسك وبيلجورود تحت المجهر

وتُعد المنطقتان الواقعتان شمال الحدود الأوكرانية من أهم المواقع الاستراتيجية، وتشهدان في الآونة الأخيرة تبادلاً مكثفًا للضربات بين الطرفين، وسط تصعيد ميداني لافت على الجبهة الشرقية من الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت قصفت طائرات أوكرانية بدون طيار مدينة كراسنوزافودسك في العاصمة الروسية موسكو أمس الاثنين، مستهدفةً مصنع كراسنوزافودسك الكيميائي.

يقع المصنع على بُعد 88 كيلومترًا (55 ميلًا) شمال شرق موسكو، ويُنتج مواد كيميائية صناعية وعسكرية، بما في ذلك المتفجرات ومكونات الذخيرة وأنظمة حماية الطائرات، وفقًا لما ذكرته وكالة أسترا الروسية المستقلة للأنباء.

يُعد المصنع، الذي تأسس عام 1915، أحد أكبر أرباب العمل في المدينة، ويلعب دورًا رئيسيًا في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي يقع على بُعد حوالي 530 كيلومترًا (329 ميلًا) من الحدود الأوكرانية.

يتبع المصنع شركة روستك الروسية الحكومية العملاقة للدفاع، ويُزود وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

لم تؤكد سلطات منطقة موسكو الهجوم رسميًا وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 91 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متعددة، بما في ذلك ثماني طائرات فوق منطقة موسكو.

لم يعلق المسؤولون الأوكرانيون على الهجوم، ولم تتمكن صحيفة "كييف إندبندنت" من التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

قناة القاهرة الإخبارية الجيش الأوكراني الحدود الأوكرانية

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