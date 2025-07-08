ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القطن بكفر الأعصر بمركز أبو كبير

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إنه بالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد والمهندسة منى عامر فوزى مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية قامت المديرية بعقد ندوة إرشادية عن النهوض بمحصول القطن بمركز ابوكبير ناحية كفر الأعصر بحضور الدكتور أحمد عبد المغنى بمعهد بحوث القطن والمهندس سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس محمود الشناف أخصائى الإرشاد بالمحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة ناقشت عدة نقاط أهمها الاهتمام بالري وعدم التعطيش أو التغريق وتجنب الرى وقت الظهيرة حيث تشتد درجات الحرارة وتسبب أضرار للنبات وضرورة الاهتمام بالرش الدورى ضد ديدان اللوز الشوكية خاصة في المساحات المبكرة والإهتمام بإضافة الأحماض الأمينية والمغذيات لمحصول القطن خلال هذه الفترة من عمر النبات وذلك لتقليل الإجهاد الحرارى على القطن ومداومة الفحص خلال هذه الفترة من عمر النبات للإكتشاف المبكر للإصابة وسرعة علاجها.