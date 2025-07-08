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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998
ميتسوبيشي لانسر موديل 1998
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 1998، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مقابض ابواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تمكنت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، وبها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الداخلية

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالابواب الأمامية، وبها أحزمة أمان، واضاءة داخلية، ومراه للرية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

وجدير بالذكر انه عند شراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيبة .

طرازات السيارات المستعملة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 لانسر موديل 1998 محرك ميتسوبيشي لانسر مقصورة ميتسوبيشي لانسر

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