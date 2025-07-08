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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة تدخل "مرحلة ما بعد الكارثة".. والاحتلال يمنع إدخال المساعدات|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن قطاع غزة يشهد تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق، يستهدف بشكل مباشر المناطق المكتظة بالنازحين، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 شهيدًا سقطوا منذ فجر اليوم فقط، بينما يتجاوز عدد الشهداء يوميًا 100 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.

 الاحتلال يمنع المساعدات ويواصل الحصار

وأوضح الشوا، في مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح، أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف بل يمنع أيضًا دخول أي نوع من المساعدات الإنسانية، رغم الحالة الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، مؤكدًا أن الفلسطينيين يُجبرون على النزوح إلى مناطق يتم استهدافها لاحقًا.

 البنية التحتية مدمّرة والمنازل تحولت إلى ركام

وأشار الشوا إلى أن 90% من البنية التحتية في غزة دُمرت بالكامل، والمنازل لم تعد صالحة للسكن وتحولت إلى ركام، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ القطاع من سكانه ضمن مخطط تهويدي مرفوض، خاصة بعد التصريحات الإسرائيلية بشأن إنشاء مراكز تجميع شرق رفح تحت إشراف الاحتلال.

 وحذر الشوا من انهيار تام في القطاع الصحي، حيث خرجت 82% من المنظومة الصحية عن الخدمة، في ظل نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية، ومنع سيارات الإسعاف من دخول المناطق المنكوبة. كما تعاني غزة من نقص كارثي في المياه، تسبب في تفشي الأوبئة والأمراض بين السكان.

 واختتم الشوا حديثه بالتأكيد على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف العدوان ورفع الحصار، محذرًا من أن الوضع الإنساني لم يعد يُحتمل، مضيفًا أن غزة تعيش الآن في ما يمكن وصفه بـ "مرحلة ما بعد الكارثة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
 

قطاع غزة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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