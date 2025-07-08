وزير الخارجية البريطاني: وقف النار في غزة ضرورة.. وإلا فسنتخذ إجراءات ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأسابيع المقبلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أنه إذا لم يتوقف إطلاق النار في غزة فسنتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل.



وفي وقت سابق، أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن قطاع غزة يشهد تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق، يستهدف بشكل مباشر المناطق المكتظة بالنازحين، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 شهيدًا سقطوا منذ فجر اليوم فقط، بينما يتجاوز عدد الشهداء يوميًا 100 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأوضح الشوا، في مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح، أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف بل يمنع أيضًا دخول أي نوع من المساعدات الإنسانية، رغم الحالة الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، مؤكدًا أن الفلسطينيين يُجبرون على النزوح إلى مناطق يتم استهدافها لاحقًا.

