أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو الجاري.. تفاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 205 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 7 يوليو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن ضبط أكثر من 500 كجم من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم عقد 18 ندوة إرشادية حول التعامل مع الكلاب الحرة وأمراض البروسيلا والحمى القلاعية، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها المكثفة للتفتيش على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، حيث تم ضبط 3 أطنان و871 كجم من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك. كما عقدت 13 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة والسعار وأهمية الترقيم والتسجيل، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعًا مع عميد كلية الزراعة بمشتهر لبحث سبل التعاون، وتابعت زراعات الذرة الشامية، وشنت حملات على محلات المبيدات لضمان وجود شهادات تحليل، وواصلت حملات ازالة تعديات على الأراضي الزراعية.



بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، متابعة الزراعات الصيفية (الذرة والسمسم)، وأزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية. كما شنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، وتم ضبط 7 أطنان و78 كجم من المنتجات المخالفة، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، الزراعات وحقول التسوية بالليزر، وأزالت 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وواصلت أعمال تطهير المساقي الخصوصية، وعقدت 36 ندوة إرشادية، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ زراعات الأرز والقطن والذرة الشامية، كما تم المرور على الإدارات الزراعية، وعقدت اجتماعات لمجالس إدارات الجمعيات التسويقية. وأطلقت مديرية الطب البيطري قافلتين بيطريتين لعلاج الحيوانات والطيور، وتابعت مراكز بيع الأدوية البيطرية وضبطت 185 عبوة مخالفة، كذلك تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، الزراعات الصيفية، وعقدت اجتماعًا مع محافظ الدقهلية لبحث مشكلات المزارعين (خاصة الأسمدة)، وأزالت تعديات على الأراضي الزراعية، ونفذت ندوات إرشادية وأيام حقل، واجتمعت مع الإدارات الزراعية. كما نفذت مديرية الطب البيطري قوافل بيطرية متكاملة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 6 قوافل بيطرية عالجت حوالي 4401 حيوانًا، وشنت حملات على ثلاجات اللحوم أسفرت عن ضبط حوالي 3 أطنان و31 كجم من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما تابعت مديرية الزراعات بمحافظة البحيرة، الجمعيات الزراعية، وأزالت 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وعقدت ندوة تدريبية عن النباتات الغريبة في القطن، وتابعت محلات المبيدات والمخصبات وتم التحفظ على 125 عبوة مخالفة. كما انتهت مديرية الطب البيطري من تحصين 3488 رأس ماشية وتسجيل 4042 رأسًا، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأسكندرية متابعة حدائق المنتزه، كما شاركت في مبادرة سوق اليوم الواحد، فضلا عن إزالة عدد من حالات التعدٍي على الأراضي الزراعية، وواصلت المرور والتفتيش على محلات المبيدات الزراعية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، وتم ضبط 20 كجم من اللانشون والبسطرمة منتهية الصلاحية. كما نفذت 7 ندوات إرشادية حول مرض السعار وأهمية التحصين والتسجيل والتأمين على الماشية، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، زراعات القطن، عباد الشمس، الذرة، بطيخ اللب، والمانجو، كما تابعت الجمعيات الزراعية، وواصلت أعمال تطهير المساقي الخصوصية. وقامت مديرية الطب البيطري بتحصين 60456 رأس ماشية، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، الزراعات الصيفية (القطن، الأرز، عباد الشمس) وفحص النخيل. وشكلت مديرية الطب البيطري لجانًا لمتابعة الوضع الصحي للحيوانات ورصد الأمراض الوبائية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، وتم ضبط 258.5 كجم من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا مع الإدارة الزراعية بالشيخ زويد لمتابعة سير العمل، ونفذت أنشطة إرشادية. كما عقدت مديرية الطب البيطري اجتماعًا مع خريجي كلية الطب البيطري بجامعة العريش لمناقشة سبل دعمهم وتوفير فرص عمل، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، الزراعات بمدينة أبو رديس وقدمت نصائح للمزارعين، وواصلت صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين بمدينة الطور، فضلا عن متابعة زراعات الصوب بالوحدة البستانية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، عن انطلاق متابعة أعمال الرش الدوري لمحصول القطن. وشنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم والأسماك والدواجن، وتم ضبط 180 كجم من قطع دجاج ومفروم غير صالح للاستهلاك، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، متابعة أسواق الماشية، ونفذت ندوات إرشادية عن الحمى القلاعية وطرق الوقاية منها، والأمان الحيوي للمزارع، وعدم تربية الكلاب مع الأغنام، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، زراعات الذرة الشامية والرفيعة، القطن، فول الصويا، والبساتين، وأزالت عددًا من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وعقدت اجتماعًا مع إدارة الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، فحص وتمشيط مساحات القصب، وعقدت برنامجًا تدريبيًا لأخصائيات التحسين والزراعة الآلية. وعقدت مديرية الطب البيطري اجتماعًا مع إدارة نجع حمادي البيطرية، ونفذت قافلة بيطرية في قرية العطيات، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، وتم ضبط 277 كجم لحوم برازيلي بها فك وإعادة تجميد، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عن استمرار أعمال تطهير المساقي الخصوصية، ونفذت برنامجًا تدريبيًا لأخصائيي الإرشاد الزراعي. وواصلت مديرية الطب البيطري بمتابعة أسواق الماشية لعمل التقصي الوبائي، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، متابعة أسواق الماشية لعمل التقصي الوبائي، ونفذت ندوات إرشادية عن مرض الحمى القلاعية وأهمية التحصين.

الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة