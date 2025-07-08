خبيرة الطاقة: الإنسان يمتلك سبع شاكرات أساسية في جسده

قالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن الإنسان يمتلك سبع شاكرات أساسية في جسده، تُعد بمثابة مراكز طاقة، مشيرة إلى أن لكل شاكرة اسمًا ووظيفة محددة، ولكل واحدة منها لونًا خاصًا يُستخدم في تعزيزها وتقويتها.

وأضافت "الحبال" خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شاكرة التاج، وهي أعلى الشاكرات موقعًا وتقع في منطقة الرأس، مسؤولة عن الجانب الروحاني والتواصل مع العالم الأعلى، مؤكدة أن توازن هذه الشاكرة يؤثر بشكل مباشر على قدرة الإنسان على الإحساس، والسكينة، والاتصال الروحي.

عدم ربط الشعر بإحكام أثناء النوم

ونصحت خبيرة الطاقة، السيدات بعدم ربط الشعر بإحكام أثناء النوم، مثل الضفائر أو الكعكة، لأن ذلك يُعيق تدفق الطاقة في شاكرة التاج، مما قد يؤثر سلبًا على النوم العميق والحالة الروحية، متابعة: "لا تغلقي شاكرة التاج، اتركي شعركِ منسدلًا لتسمحي للطاقة بالانسياب بحرية".

ارتداء الألوان الداعمة

دعت "الحبال"، كل من يسعى إلى نوم عميق أو تواصل روحاني أو رؤية واضحة إلى تقوية شاكرة التاج من خلال بعض الخطوات البسيطة، كتحرير الشعر قبل النوم، وارتداء الألوان الداعمة لها، وتخصيص وقت للتأمل أو الهدوء، مؤكدة أن هذه الممارسات تنعكس إيجابيًا على الطاقة الداخلية والصفاء الذهني.