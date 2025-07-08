خبير اتصالات: لابد من علاج القصور الذي حدث بسبب حريق سنترال رمسيس

أكد الدكتور محمد عزام خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي موجود حاليا فى كل مؤسسات الدولة، مضيفا أن لابد من إجراء محاكاة دائما من أجل السلامة والأمان.



وأضاف الدكتور محمد عزام خير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لابد من علاج القصور الذي حدث بسبب حريق سنترال رمسيس، متابعا أن امتلاك التكنولوجيا تجعلنا قادرون على النمو.

وتابع الدكتور محمد عزام خير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لا بد ان نفكر كيف نمتلك التكنولوجيا ونرى تجارب الدول من حولنا وفي مقدمتها اليبان



