لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو في واشنطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن لقاء مرتقب بين الرئيس السوري أحمد الشرع و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، بحسب سكاي نيوز عربية.



و أفادت القناة الـ24 الإسرائيلية بأن اللقاء المتوقع عقده في البيت الأبيض ستوقع خلاله اتفاقية أمنية بين نتنياهو والشرع برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفة أن هذه الخطوة ستكون الأولى نحو اتفاقية سلام وتطبيع بين الجانبين.

و كشف موقع "إسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن مبعوثا من ترامب توجه إلى العاصمة دمشق بهدف استكمال الاتفاق بين إسرائيل وسوريا خلال أيام بضمانة أميريكية، مشيرا إلى أن ترامب يقايض نتنياهو باتفاق بين إسرائيل وسوريا، مقابل الموافقة على اتفاق في غزة ينهي الحرب، بحسب ما افادت به سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن الشرع قال في مايو الماضي، إن بلاده أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، مضيفا أن المفاوضات تجري من خلال وسطاء، من دون أن يحددهم.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن اللقاء المرتقب قد ينعقد قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.