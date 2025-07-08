تشيلسي يتقدم على فلومينينسي 1-0 في الشوط الأول بكأس العالم للأندية

تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

جاء هدف تشيلسي بتوقيع اللاعب جواو بيدو في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

سيطر تشيلسي على مجريات الشوط الأول بنسبة 55%، وسدد 7 تصويبات منها 3 على المرمى.

في المقابل، سدد فلومينينسي 3 تصويبات منها كرة واحدة بين القائمين والعارضة.

بدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو - ناثانيل تشالوباه - توسين أداربيويو - مارك كوكوريا

الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز- كريستوفر نكونكو

الهجوم: كول بالمر - بيدرو نيتو - جواو بيدرو

وبلغ تشيلسي نصف النهائي بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2-1، بينما تغلب فلومينينسي على الهلال السعودي بنفس النتيجة.

ويصطدم الفائز من هذه المواجهة بالفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية للبطولة.