مدير مكتبة الإسكندرية: 295 فعالية و800 مبدع في المعرض الدولي للكتاب

أعلن مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد أن البرنامج الثقافي للدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب يتسم بالثراء والتنوع ويتضمن تقديم 215 حدثًا ثقافيًا وتستمر فعالياته خلال الفترة حتى 21 يوليو الجاري.



وأوضح أن برنامج المعرض يتضمن أيضا تقديم ندوات أدبية وأمسيات شعرية وفعاليات ثقافية في شتى المعارف والعلوم الإنسانية، بهدف مناقشة كافة القضايا الثقافية والفكرية، بمشاركة قرابة 800 من الرموز الفكرية والثقافية والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات. ويستقبل المعرض جمهوره من العاشرة صباحًا إلى العاشرة ليلًا.



وأضاف أن البرنامج يضم ندوات لعدد من الأدباء المصريين والكتاب، يتحدثون فيها عن أحدث إبداعاتهم، بحضور عدد من النقاد.

وأشار إلى أن المعرض استضاف ندوة مع صناع مسلسل "على قهوة المحطة" شارك فيها الكاتب الروائي عبد الرحيم كمال والفنان ضياء عبد الرحمن وأدارها الكاتب الدكتور هيثم الحاج علي، كما تضمن النشاط لقاءً مع الروائي محمد سمير ندا الفائز بجائزة البوكر العربية لهذا العام، أداره الأديب منير عتيبة.



وأكمل: "الشاعر جمال بخيت يتحدث عن مسيرة عطائه، بحضور الدكاترة شريف الجيار ومحمد عبد الزاق مكي وتقديم سحر شريف وعن إشكالية كتابة السير التاريخية يتحدث محمد توفيق في لقاء يديره محمد غنيمة".



ولفت إلى أن البرنامج الثقافي يتضمن أيضًا تنظيم ندوة تحت عنوان "مستقبل الرواية" يتحدث فيها الروائيان الكبيران جلال برجس وناصر عراق، وتديرها القاصة هند جعفر، ويتحدث محمد عبد الجواد عن "الأجيال في الرواية" في ندوة يديرها محمد أحمد الجمال، وتتحدث الدكتورة رشا سمير في لقاء تديره دينا المهدي عن "الرواية والتاريخ"، وخصصت ندوة عن "الكتابة التاريخية للجمهور.. مجلة ذاكرة مصر المعاصرة نموذجًا" يتحدث فيها كل من أحمد حسن وإيمان الخطيب ومحمد مطش ويقدمها الدكتور سامح فوزي.



وأشار إلى أن النشاط الثقافي يتضمن تنظيم لقاء مفتوح مع الأديب عزت القمحاوي يديره الكاتب الصحفي حسن عبد الموجود. وندوة تحت عنوان " السرد والتراث الشعبي "، كما يدير الكاتب الصحفي سيد محمد لقاءً مفتوحًا مع الأديبة السورية شهلا العجيلي وتدير دكتورة نرمين دميس لقاءً مفتوحًا مع الروائي سامح الجباس يتحدث فيه عن تجربته الإبداعية ويتحدث كل من شيماء أحمد غنيم وهبه حسب وغادة العبسي عن الرواية التاريخية في ندوة يديرها محمد العبادي.



ويتضمن البرنامج ندوة بعنوان "اللغة العربية بين المقدس والإنساني" يتحدث فيها إبراهيم المصري وأشرف البولاقي ويديرها عمرو الشيخ وندوة بعنوان قراءة القراءة يديها الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، يتحدث كل من الأديب الدكتور ياسر ثابت وعمرو فتحي عن ماذا نقرأ.



وأوضح أن البرنامج الثقافي يتضمن مجموعة من ورش العمل خلال أيام المعرض يقدمها خبراء ومتخصصون في شتى التخصصات الإبداعية، والترجمة الإبداعية والكتابة الروائية يقدمها الروائي الشاب أحمد مرسى، وعدة ورش في كتابة القصة القصيرة تقدمها القاصة هند حسين، وورش في عمل الأفلام التسجيلية، وفي كتابة السيناريو السنيمائي، وفي النقد الأدبي، وتقديم أكثر من ورشة لـ"البودكاست" وأخرى متخصصة في الكتابة للفتية واليافعين، وفي التصوير الفوتوغرافي، وأخرى في عمل "الفوكاليز" وفي ريادة الأعمال، كما تم تخصيص ورشة عمل للمكتبيين وتعزيز القيادة والابتكار، وكتابة "الكومكس"، والدراما الإذاعية.



وقال الدكتور أحمد زايد إن مكتبة الإسكندرية تضع الأنشطة الموجهة للطفل على رأس أولوياتها، وتقوم بتقديم الأنشطة والخدمات الموجهة إليه على مدار العام وعلى الأخص فئة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الأنشطة يتم تكثيفها خلال أيام المعرض، لذلك تم تخصيص جناح خاص لدور النشر المتخصصة في النشر للطفل، تقدم فيه 15 دار نشر أحدث الكتب التقليدية والحديثة والإصدارات التكنولوجية الحديثة والكتب العلمية الصوتية، التي تقوم بالتعليم من خلال ألعاب، إضافة الى البرامج الحديثة التي تجذب الطفل وفى نفس الوقت تنمى عقله ووجدانه.



وقال زايد إنه للمرة الأولى اتخذت إدارة المعرض شخصية العام الثقافية، ووقع الاختيار هذا العام على محمد بن عيسى المفكر والسياسي المغربي الذى عمل وزيرًا للخارجية والثقافة المغربية، وكانت له بصمة ثقافية في منتدى أصيلة الثقافي.



وأضاف: "عندما نتحدث عن الثقافة العربية، والمثقف العربي، يبرز اسم محمد بن عيسى في الصدارة، وقد رحل عن عالمنا مطلع هذا العام، بعد أن أسهم بأفكاره في إثراء دور مكتبة الإسكندرية وتعظيم رسالتها، عبر منصبه كأحد أعضاء مجلس أمنائها"، وستخصص ندوة لتكريمه، وتسلط الضوء على رسالته ودوره تعقد في 17 يوليو ويشارك فيها الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والناقد الدكتور حسين حمودة والمفكر والكاتب الكبير محمد سلماوي ويديرها الدكتور أحمد زايد.



وأشار إلى أن البرنامج الثقافي يتضمن تنظيم أمسيات شعرية لشعراء من مصر والعالم العربي من مدارس شعرية مختلفة، كما يتضمن أمسيات قصصية بمشاركة أعداد كبيرة من داخل وخارج مصر.



وأوضح أن هذا العام تم استحداث نشاط ثقافي جديد، يقدم لأول مرة تحت عنوان "مقرأ خانة" يتضمن تقديم 11 جلسة يتم خلالها اختيار عنوان معين من الأعمال الأدبية المتميزة في الرواية والقصة والشعر، ويقوم المشاركون بتبادل قراءة أجزاء من العمل.



وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من جلسة على مدار أيام المعرض لمناقشة مشكلات النشر ومستقبل الصناعة في ضوء التغيرات العالمية، والقفزة التقنية في عالم الذكاء الاصطناعي، وتحت عنوان "مشكلات صناعة النشر في مصر يتحدث فيها الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين في ندوة يديرها محمود عبد النبي، وندوة أخرى عن "الترجمة وحقوق الملكية الفكرية بمشاركة الناشرين: أحمد بدير وأحمد رشاد ومحد عبد المنعم ويقدمها الناشر شريف بكر.