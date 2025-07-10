فيراري أمالفي 2026 بديلة روما تظهر لأول مرة

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري أمالفي موديل 2026، وتنتمي لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وصممت أمالفي لتحل محل سيارة فيراري روما السابقة، مع الحفاظ على الكثير من تصميمها.

فيراري أمالفي موديل 2026

محرك فيراري أمالفي موديل 2026

تستمد سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 قوتها من محرك 8س لندر سعة 3900 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 640 حصان، وعزم دوران 760 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 320 كم/ساعة .

فيراري أمالفي موديل 2026

مواصفات فيراري أمالفي موديل 2026

تمتلك سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، أنف قرش مستوحى من فيراري SF90 سترادالي و فيراري 12 سليندر، وبها شبك أسود يخفي الأنظمة التقنية دون فقدان البريق، وبها خطوط جانبية حافظت على حس النحافة والشد العضلي، وبها أربعة مصابيح، وبها غطاء جناح نشط يخفي نفسه عند سرعة منخفضة.

فيراري أمالفي موديل 2026

تمتلك سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، أزرار حسية تقليدية على عجلة القيادة، وبها زر أحمر أسطوري بدأ يعمل مجددًا كزر تشغيل مصنوع من التيتانيوم، وبها ومثبت على اليسار، وبها لوحة مركزية أبحت أفقية مقاس 10.25 بوصه، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 15.6 بوصه، وبها لمسان من ألياف الكربون، وجلد فاخر.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

فيراري أمالفي موديل 2026

قبل تأسيس شركة فيراري، عمل إنزو فيراري كمدير لفريق سباقات ألفا روميو، حيث أسس فريق سباقات "سكوديريا فيراري"، وفي عام 1939 قرر إنزو فيراري الانفصال عن ألفا روميو وتأسيس شركة "أوتوموبيلي فيراري" لتصميم وتصنيع سيارات السباق الخاصة به.

وتم إنتاج أول سيارة فيراري وهي 815 عام 1940، ولكنها لم تحمل شعار فيراري بسبب قيود الحرب، وبدأ في إنتاج سيارات فيراري المخصصة للشارع عام 1947 مع طراز 125 S، وهي أول سيارة تحمل شعار فيراري.

فيراري أمالفي موديل 2026

ونجحت فيراري في تحقيق العديد من الانتصارات في سباقات السيارات، مما ساهم في بناء سمعتها كشركة رائدة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.