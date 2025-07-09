رئيس وزراء العراق: الحكومة تنفذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن احترام القانون ومكافحة الفساد ودعم سيادة الدولة تمثل أولويات أساسية في برنامج الحكومة، بحسب "العربية".



و أكد السوداني على التزام الحكومة بعملية البناء والتنمية بشكل عادل يشمل جميع العراقيين دون تمييز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق مبادئ المرجعية العليا، مؤكدا أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية هو من صلاحيات الدولة حصراً، وأن العراق لن يكون ساحة للصراعات، رغم ما تشهده المنطقة من توترات، و ذلك خلال زيارة لمحافظة النجف.



و يذكر إنه منذ تولي محمد شياع السوداني منصب رئيس الوزراء، بدأت الحكومة في اقناع المقاتلين بـ"الفصائل المدعومة من إيران" بتسليم أسلحتهم، ووفقا لتقارير رويترز، فإن "مناقشات متقدمة" كانت جارية مع قادة "الحشد" لدمجهم في القوات الرسمية أو نزع سلاحهم، و ذلك بحسب "العربية".