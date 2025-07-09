الحوثي يعلن استهداف سفينة "ETERNITY C"



أعلنت ميليشيا الحوثي استهداف سفينة "ETERNITY C" خلال اتّجاهها إلى ميناء أم الرشراش المحتل بزورق مسيّر و6 صواريخ مجنحة.



وقال الحوثي في بيان له : استهداف السفينة جاء بعد رفضها النداءات والتحذيرات من قبل القوات البحرية اليمنية.



وأضاف البيان الحوثي قائلا : العملية العسكرية البحرية جاءت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادًا لمجاهديه الأبطال.

وتابع : نؤكد استمرارنا في منع حركة الملاحة "الإسرائيلية" في البحرين الأحمر والعربي.

وأكمل الحوثي بيانه: نجدد تحذيرنا للشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأنّ سفنها وطواقمها ستستهدف في أي منطقة.

وزاد : نكرّر تحذيرنا للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني حرصًا منا على سلامة السفن وطواقمها.

وختم الحوثي بيانه قائلا : موقفنا هدفه إجبار العدوّ الصهيوني ومن يقف خلفه على رفع الحصار عن إخواننا في غزّة ووقف العدوان عليهم.