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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
حسن رضوان

تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.

 تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:

200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.

ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.

 توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:

يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.

ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.

 تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:

27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:

دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.

والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.

ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.

 ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:

يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.

في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.

أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.

ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.

 مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.

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