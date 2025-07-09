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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة قيام الليل.. 8 فوائد عظيمة لمن يداوم عليها

صلاة قيام الليل
صلاة قيام الليل
أحمد سعيد

صلاة قيام الليل سنة نبوية عظيمة يجب الحرص على أدائها والمواظبة عليها لما لها من فضل يعود على الإنسان، ولو على الأقل بركعتين اثنتين فقط في جوف الليل لينال بها العبد الثواب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفوائد لـ صلاة قيام الليل في حديث أبي أمامة الباهلي حيث قال: "عليكمْ بقيامِ الليلِ؛ فإنَّه دأبُ الصالحينَ قبلكمْ، و قربةٌ إلى اللهِ تعالى، ومنهاةٌ عنِ الإثمِ، و تكفيرٌ للسيئاتِ، و مطردةٌ للداءِ عنِ الجسدِ"، وفي السطور التالية نتعرف على ما يعود على المسلم من صلاة قيام الليل وفوائدها في حياته.

8 فضائل لمن يداوم على صلاة قيام الليل

ويمكن تحديد 8 فوائد في الدنيا والآخرة تعود على المسلم من صلاة الليل والمداومة عليها وهي : 

  • قيام الليل من القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد جاءت آيات كثيرة لتبين هذا الفضل ومنها قول الله سبحانه وتعالى { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ }  [ السجدة :16] .
  • وقال تعالى : { أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }[الزمر:9] .
  • قيام الليل من أبرز أسباب التي تمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والمنكرات ودليل ذلك قوله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } [العنكبوت: 45] .
  • قيام الليل من أسباب تكفير السيئات ، كما في الحديث السابق ، قال ﷺ ”وتكفيرٌ للسيئات..”.
  • المواظبة على قيام الليل تطرد الداء من الجسد وأولُ داء يطرده داءُ العجز والكسل قال ﷺ : “عليكم بقيام الليل .. ومطردةٌ للداء عن الجسد”.
  • قيام اللَّيل يَحْصُلُ العبدُ على كلِّ خير لدنياه وأُخراه ؛ فإنَّ في الليل ساعةً ، لا يوافقها عبدٌ يسأل الله تعالى خيرًا من أمر دنياه وآخرته ، إلَّا أعطاه إيَّاه ؛ فعن جابر رضي الله عنه : أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : ” إنَّ من اللَّيل ساعة ، لا يوافقها عبدٌ مسلم ، يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه ، وذلك كل ليلة ” أخرجه مسلم .
  • من يداوم على قيام الليل يصبح طيب النفس، لقول رسولُ الله ﷺ: ” يَعقدُ الشيطانُ على قَافية رأسِ أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب مكان كل عقدة : عليك ليلٌ طويل فارقد ، فإنْ استيقظ فذكر الله انحلتْ عقدة ، فإن توضأ انحلتْ عقدة ، فإن صلَّى انحلت عقدة ، فأصبح نشيطًا طيبَ النَّفْس ، وإلَّا أصبح خبيثَ النفس كسلان ” متفق عليه .

كم ركعة لصلاة قيام الليل؟

يبدأ وقت صلاة قيام الليل من حين الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر، ولكن الوقت الأفضل لهذه الصلاة هو الثلث الأخير من الليل؛ لأنّ الله -عزّ وجلّ- ينزل إلى السماء في الثلث الأخير كما رُوي في الحديث: «إذا مضى شطرُ اللَّيل، أو ثُلُثاهُ، ينزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى إلى السَّماء الدُّنيا، فيقول: هل من سائِلٍ يُعطى؟ هل من داعٍ يُستجابُ له؟ هل من مُستغفرٍ يُغفرُ له؟ حتَّى ينفجر الصُّبح».وفي أي وقت صلّى فيه المسلم فإنّه ينال الأجر والثواب بإذن الله تعالى.

أمّا عدد ركعات صلاة الليل؛ فإنّ المسلم يصلّي ما يشاء من الركعات مثنى مثنى، ولو صلّى المسلم إحدى عشر ركعةً مع الوتر فهو أفضل، لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فعل ذلك كما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها.

كيفية صلاة قيام الليل

الأفضل في كيفية صلاة قيام الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاةُ اللَّيل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدُكمُ الصُّبح، صلَّى ركعةً واحدةً تُوترُ له ما قد صلَّى» وأقل الوتر ركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، فإن أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن يسلّم بعد الركعتين ويأتي بواحدة، وإن أوتر بخمسة فيسلم بعد كل ركعتين ومن ثمّ يأتي بركعة واحدة. 

ويراعي في صلاته الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، فيخشع في صلاته ولا يتعجل فيها، فأن يصلي عددًا قليلًا من الركعات بخشوعٍ وطمأنينةٍ؛ خيرٌ له مما هو أكثر بلا خشوع.

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