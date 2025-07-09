كنز صحي طبيعي.. فوائد الليمون بالنعناع

يرتبط فصل الصيف دوماً بالعصائر الطبيعية لترطيب الجسم ومقاومة الحر والعطش، وأهمها عصير الليمون بالنعناع الذي ينعش الجسم في الصيف وسهل التحضير، كما أن فوائد الليمون بالنعناع متعددة ويعتبر كنز صحي طبيعي له العديد من الفوائد للجسم والمناعة والبشرة .

خلال السطور التالية نستعرض فوائد الليمون بالنعناع والعناصر الغذائية التي يحتوي عليها وماذا تفعل بجسمك ..

فوائد الليمون بالنعناع

فوائد الليمون بالنعناع

1-يزيد من امتصاص الأمعاء للحديد: يعزز عصير الليمون والنعناع من امتصاص الحديد في الأمعاء وبالتالي يسهم في التقليل من الأمراض الناتجة عن نقص الحديد مثل الأنيميا أو فقر الدم.

2-يعتبر مصدر غني بفيتامين سي: تحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي والذي يعد أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من خطر الجذور الحرة

3-يساعد الجسم على فقدان الوزن: يحتوي عصير الليمون والنعناع على بعض المركبات التي تساهم في إنقاص الوزن، كما يحتوي على نسبة عالية من الماء التي تمنع الجفاف وتساعد في فقدان الوزن.

4-يقلل فيتامين سي من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، والتعرض للسكتة الدماغية كما يخفض ضغط الدم.

فوائد الليمون بالنعناع

5-يقي من الأمراض المزمنة: يساعد عصير الليمون والنعناع على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض الربو والسرطانات، والسبب في ذلك يعود لاحتوائه على العديد من المركبات المضادة للأكسدة مثل مركبات الفلافونويد والتي تعتبر مادة مفيدة جداً في الوقاية من الأمراض.

6-يمنع تكون حصى الكلى: يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون والنعناع على منع تكون حصى الكلى، والسبب في ذلك يعود لاحتوائه على مركب السيترات الذي يقلل من حموضة البول ويفتت الحصى الصغيرة، كما أنه يحتوي على كميات عالية من الماء التي تعمل على طرد الحصى خارج الجسم.

7-يزيد من نضارة البشرة : تساعد المكونات الموجودة في عصير الليمون بالنعناع على التقليل من ظهور التجاعيد، كما تمنع حدوث جفاف الجلد الناتج عن التقدم بالسن أو التعرض الدائم لأشعة الشمس.

8-يسهل الهضم و يحفز حركة الجهاز الهضمي مما يساعد في دعم عملية الهضم، ويمنع تراكم السموم في الجسم.

9-ينعش النفس: يساعد عصير الليمون والنعناع على التخلص من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن تناول الأطعمة ذات الروائح القوية مثل الثوم أو البصل بالإضافة إلى السمك، فيقوم بتحفيز إنتاج اللعاب ويمنع حدوث جفاف الفم المسبب للرائحة الكريهة، وللحصول على هذه الفائدة ينصح بشرب عصير الليمون والنعناع بعد تناول الوجبات مباشرة أو في الصباح للحصول على نفس منعش.

10-يحارب الالتهابات البكتيرية والفطرية: يعزز عصير الليمون بالنعناع من مناعة الجسم، ويساعد الجهاز المناعي في محاربة البكتيريا والفيروسات، وبالتالي يقلل من حدوث بعض الالتهابات والأمراض المعدية.