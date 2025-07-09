أيمن أشرف: العودة للأهلي في منصب إداري شرف كبير.. ورفضت الزمالك حفاظًا على تاريخي

كشف أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، عن موقفه حال تلقيه عرضًا من النادي الأهلي للعمل في منصب إداري، مؤكدًا أنه لا يمانع في العودة إلى القلعة الحمراء بأي شكل من الأشكال، لكنه يرى نفسه قادرًا على العطاء داخل المستطيل الأخضر في الفترة الحالية.

وقال أيمن أشرف، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "لو عرض علي منصب إداري في النادي الأهلي، فسيكون ذلك شرفًا كبيرًا لي، فالعودة للأهلي بأي شكل أمر يسعدني، لكني أرى أنني لا زلت قادرًا على الاستمرار في الملاعب وتقديم المزيد داخل الملعب."

وتحدث أيمن أشرف عن كواليس رفضه في وقت سابق الانضمام إلى نادي الزمالك، قائلًا: "رفضت عرض الزمالك لأنني كنت قد صنعت تاريخًا كبيرًا مع النادي الأهلي، وكنت أرى أن تلك الخطوة لن تحقق النجاح المطلوب، خاصة أن اسمي دائمًا ما كان مرتبطًا بالقلعة الحمراء، كما أن العرض جاء في وقت كان المستشار مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك."

واختتم أيمن أشرف حديثه بالتأكيد على احترامه لجميع الأندية، لكن ارتباطه الشديد بالأهلي جعله يرفض خطوة اللعب للمنافس التقليدي.