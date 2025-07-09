حزب العدل يدفع بـ أحمد السيد على المقعد الفردي بالقاهرة في انتخابات مجلس الشيوخ

دفع حزب العدل بأحمد السيد، مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، مرشحًا عنه على أحد المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة، ضمن استعدادات الحزب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وتقدم أحمد السيد بأوراق ترشحه رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصل على رمز “الحصان”، تمهيدًا لخوض السباق البرلماني في دائرة القاهرة، التي تشهد منافسة قوية بين عدد من المرشحين المستقلين والحزبيين.

ويمتلك المرشح خبرة طويلة في مجالات التنمية المؤسسية والإدارة، إذ يشغل حاليًا منصب استشاري تنمية مؤسسية من خلال مكتبه بالمعادي، كما سبق له أن شغل منصب مدير التنمية المؤسسية بإحدى الشركات الرائدة في القطاع الهندسي.

ويُعد ترشيحه جزءًا من خطة حزب العدل للدفع بكوادره ذات الخبرة الفنية والمهنية في مؤسسات الدولة، في محاولة لتعزيز الحضور الحزبي تحت قبة مجلس الشيوخ، وتقديم رؤية إصلاحية قائمة على الكفاءة والتخصص.