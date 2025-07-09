مرشحو حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلن حزب حماة الوطن عن مرشحيه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وجاءت الأسماء كالتالي:

_ القاهرة:

هالة محمود كمال عبد الحميد

هيثم فتحي الشيخ

_ الجيزة:

شيرين صبري رزق عفيفي

أحمد محمد محمود عبيد

_ القليوبية:

حسن يوسف أحمد رزق

_الدقهلية:

بسمة محمد سمير السيد هنداوي

_المنوفية:

شبل محمد عبد الغني ضحا

_ الغربية:

أحمد يحيى عبد السلام يحيى

_ كفر الشيخ:

محمد عبد الرحمن محمد الشهاوي

_ الفيوم:

صالح محمود محمد محمود

_ بني سويف:

حسن عبد الوهاب عبد العزيز جعفر



_ أسيوط:

أحمد محمد أحمد محمد حسن

_سوهاج:

هاني حليم إبراهيم شحاته

_ الأقصر:

محمد النوبي عامر محمد النوبي علي

_ الشرقية:

محمد سليمان نوح مصطفى

_بورسعيد:

محدد إبراهيم السيد سلامة

_ جنوب سيناء

صلاح ربيع عواد حسين

_ الإسكندرية:

سوزي سمير مرسيس توفيق

_البحيرة:

محمود محمد صلاح محمود سعد.