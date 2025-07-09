قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهر في 22 دولة.. عوض تاج الدين يُعلن مفاجأة بشأن متحور كورونا الجديد |فيديو
المحافظ ورموز بورسعيد يقدمون التعازي للمطران في وفاة القمص بطرس الجبلاوي
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات البرازيل
جمال شعبان يكشف المؤشرات الأولية لـ الإصابة بـ الجلطات والسكتات القلبية
باريس يقسو على مدريد برباعية ويضرب موعدا مع تشيلسي بنهائي مونديال الأندية
باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية
إزاى تزوّد كفاءة «الواي فاي» في المنزل
ضياء رشوان عن البريكس: ترامب يحترم الأقوياء ولكن لا يحب الخسارة المالية
بعد توقعه حريق سنترال رمسيس .. جمال شعبان يُوجّه رسالة للفنان تامر حسني|فيديو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 يوليو 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
«العفاريت دول طلعوا امتي».. شوبير يعلّق على أداء لاعبي «سان جيرمان» بمباراة ريال مدريد
تعرف على موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات الجماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أبو عبلة»: الفحص الطبي الشامل «ضرورة أساسية» لكل لاعب قبل بداية الموسم الجديد

أحمد أبو عبلة
أحمد أبو عبلة
حمزة شعيب

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، أهمية خضوع جميع اللاعبين لفحص طبي شامل قبل انطلاق أي موسم كروي جديد، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعد خطوة ضرورية وأساسية للحفاظ على سلامة اللاعبين وضمان جاهزيتهم البدنية والطبية.

وأوضح “أبو عبلة” أن الفحص الطبي لا يقتصر فقط على تقييم اللياقة البدنية، بل يشمل أيضًا الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد تؤثر على أداء اللاعب أو تعرّضه للإصابات خلال الموسم، مثل مشكلات القلب، العضلات، المفاصل، أو غيرها من الإصابات المزمنة.

وأضاف أن الأندية المحترفة باتت تعتمد على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية في هذه الفحوصات، مما يساعد الأجهزة الفنية والطبية على وضع البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة لكل لاعب وفقًا لحالته الصحية، وهو ما يساهم في تقليل معدلات الإصابات والغيابات ويضمن استمرارية الأداء على أعلى مستوى.

واختتم “أبو عبلة” حديثه مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، وأن الوعي بأهمية الفحص الطبي أصبح أحد أسس الاحتراف الحقيقي داخل كرة القدم الحديثة.

أبو عبلة الأهلي الفحص الطبي بالاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

رئيس الوزراء

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

مها الصغير

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

أرشيفية

مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان

احمد حسن

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الزمالك

ترامب

تسريبات صوتية لـ ترامب.. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف موسكو وبكين

ارشيفي

القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل طائرة مسيرة

ترشيحاتنا

أحمد السقا

أحمد السقا: أنا راجل على الله ولا أحمل كرها لأحد

عمرو مصطفي

عمرو مصطفى يكشف عن دخول نجله الوسط الفني

أحمد السقا مع الجمهور في دبي

أحمد السقا يحتفل مع جمهوره بفيلم أحمد و أحمد في دبي

بالصور

أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

فيديو

غادة عبد الرازق

محدش يجيب سيرتي.. غادة عبدالرازق ترد على اتهامها بالنصب على شركة فرنسية

المتهم

ضبط المتهم بربط كلب في تروسيكل بالمنوفية

نور عمرو دياب

نور عمرو دياب ترقص على أغنية والدها «بابا» | شاهد

المتهم

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو خروج أطفال من نوافذ سيارة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد