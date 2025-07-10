تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في التأمين الصحى بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، وذلك في إطار متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز بيئة العمل للعاملين بالجهاز الإداري.

وخلال اللقاء، ناقشت "الصديق" مع الدكتور محمد فوزي مقترح تنظيم فاعليات رياضية للشباب خاصة بقرب بداية الإجازة الصيفية وأهمية ممارسة الرياضة لخلق جيل صحي وواقعي ومثقف وذلك من خلال مراكز التنمية الشبابية والفعاليات المختلفة

وبحثت أيضا أهمية تنظيم "يوم رياضي" مخصص لموظفي المصالح الحكومية والهيئات المختلفة بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والروح المعنوية لدى العاملين.

وأكد "فوزي" أن المديرية تنظم بالفعل دوريًا رياضيًا للعاملين بالمديريات المختلفة، ويجري العمل على تطويره وتوسيع نطاق المشاركة فيه.

كما تناول اللقاء مع الدكتورة رشا مصلح عددًا من الملفات المهمة، على رأسها المتابعة بشكل دورى للتأكد من صلاحية الأدوية وعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، وآليات مواجهة نواقص الأدوية، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان سلامة المواطنين. وتمت مناقشة إنشاء نظام إلكتروني متكامل لخدمات التأمين الصحي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت "مصلح" إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا التوسع في افتتاح معامل جديدة لتقليل الضغط وتيسير الحصول على الخدمة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص محافظة دمياط على تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين، ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الحياة.