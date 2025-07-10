الأوقاف تعقد 317 مجلس فقه لشرح أحكام الوضوء السبت المقبل

تستعد وزارة الأوقاف لتنظيم عدد كبير من مجالس الفقه، حيث تعقد 317 ندوة دينية بمختلف مساجد الجمهورية، مساء السبت القادم 12 يوليو 2025، عقب صلاة العشاء، تحت عنوان: "الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "مجالس الفقه" المستمر.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة في تعزيز الثقافة الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير، في إطار استراتيجيتها لمواجهة مظاهر التطرف والانفلات القيمي، والمساهمة في بناء شخصية مصرية متزنة وواعية من منطلق ديني وعلمي.

ويشارك في هذه المجالس نخبة من الأئمة والدعاة المؤهلين علميًا، حيث يقدمون محتوى فقهي مبسط يهدف إلى توضيح أساسيات الطهارة والعبادات، مع التركيز على تصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع مستوى الوعي الديني لدى المصلين ورواد المساجد.

وزير الأوقاف يفتتح سسلسلة دروس حديثية بالجامعة الإسلامية بالهند

يفتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء الموافق 9 من يوليو 2025م، سلسلة دروس حديثية تنظمها جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بجمهورية الهند، حيث يلقي معاليه المحاضرة الافتتاحية عن بعد بعنوان: "السنة النبوية... بين الرواية والدراية"، وذلك في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت الهند، الموافق 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويعقد اللقاء في جلسة علمية كاملة بمجلس الجامعة، يفتتحها فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الفيضي، رئيس الجامعة، ويتولى رئاستها فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، بحضور عدد من العلماء والأساتذة وطلاب العلم.

وقد أعرب رئيس الجامعة عن بالغ تقديره لمشاركة الوزير، مؤكدا أن هذه المشاركة تجسد مكانة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية في دعم الحراك العلمي والدعوي في العالم الإسلامي، وتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين المؤسسات الدينية.

وتأتي هذه الدروس في إطار التواصل العلمي بين العلماء والمؤسسات الدينية الكبرى، وترسيخ المنهج الوسطي، وتعميق الفهم الصحيح للسنة النبوية الشريفة، رواية ودراية، والتصدي للشبهات والمغالطات المعاصرة، وتعزيزا لدور مصر ومؤسساتها الدينية في نشر المعرفة الصحيحة والفكر الوسطي المستنير في الداخل والخارج