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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة من الجيم

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بصور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي ، بإطلالة جذابة جريئة  من الجيم مرتدية هاف ستومك و بنطلون رياضي باللون الاسود ،مما حازت علي اعجاب متابعيها. 

 .

جدير بالذكر أن كشفت لقاء الخميسي خلال حوارها في بودكاست بداية جديدة، المذاع عبر قناة الحياة، عن موقفها من مصطلح "الست بـ 100 راجل"، موضحة أنه تعبير متوارث داخل العائلات، لكنها لا تتفق معه تمامًا.

وأضافت: "ما ينفعش الست تبقى بـ 100 راجل، أنا محتاجة أتحضن وأتحب وأتشال على إني سِتّ."

وأكدت لقاء الخميسي أن الرجل هو المسؤول عن العمل والإنفاق على الأسرة، في حين تتحمل المرأة مسؤولية تربية الأبناء وإدارة المنزل، إلا إذا كانت تعمل، ففي هذه الحالة تتشارك المسؤوليات مع شريك حياتها.

وعن حب الفتاة لنفسها، قالت لقاء الخميسي: "حب النفس موضوع خطير جدًا، ومش كل الناس بتعرف تعمله.. على الفتاة أن تقف أمام المرآة وتقول: أنا حلوة وذكية.

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